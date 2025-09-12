Daugiau apie MOMO V2

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:22:06(UTC+8)

Momo v2 (MOMO V2) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.49%

+3.43%

+3.43%

Momo v2 (MOMO V2) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MOMO V2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOMO V2 kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOMO V2 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Momo v2 (MOMO V2) rinkos informacija

$ 18.57K
$ 18.57K$ 18.57K

--
----

$ 26.48K
$ 26.48K$ 26.48K

701.46B
701.46B 701.46B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Dabartinė Momo v2 rinkos kapitalizacija yra $ 18.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MOMO V2 apyvartoje yra 701.46B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.48K

Momo v2 (MOMO V2) kainos istorija USD

Šiandienos Momo v2 kainos pokytis į USD: $ 0.
Momo v2 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Momo v2 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Momo v2 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.49%
30 dienų$ 0+5.85%
60 dienų$ 0+78.87%
90 dienų$ 0--

Kas yra Momo v2 (MOMO V2)

What is the project about? MOMO is a meme based cryptocurrency token operating on the ERC20 Network (Ethereum). With great experience, and knowledge within the core team, MOMO will attempt to peak at the highest market cap possible for a moon mission project. The community driven memecoin with utilities No private, No pre sales & No team tokens. MOMO Token is a groundbreaking project that celebrates the universal language of humor while embracing the unique traditions and heritage of Asia. Our mission is to create a vibrant and inclusive community that appreciates the power of memes in bringing people together. Join us as we embark on a journey of laughter, cultural exchange, and philanthropy. Together, we will redefine the meme landscape, celebrate diversity, and create lasting connections that transcend borders. Welcome to MOMO, where memes and culture collide for an unforgettable experience. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Momo v2 (MOMO V2) išteklius

Oficiali svetainė

Momo v2 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Momo v2 (MOMO V2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Momo v2 (MOMO V2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Momo v2 prognozes.

Peržiūrėkite Momo v2 kainos prognozę dabar!

MOMO V2 į vietos valiutas

Momo v2 (MOMO V2) Tokenomika

Supratimas apie Momo v2 (MOMO V2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOMO V2išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Momo v2 (MOMO V2)

Kiek Momo v2(MOMO V2) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOMO V2 kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOMO V2 į USD kaina?
Dabartinė MOMO V2 kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Momo v2 rinkos kapitalizacija?
MOMO V2 rinkos kapitalizacija yra $ 18.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOMO V2 apyvartoje?
MOMO V2 apyvartoje yra 701.46BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOMO V2 kaina?
MOMO V2 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOMO V2 kaina?
MOMO V2 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MOMO V2 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOMO V2 yra --USD.
Ar MOMO V2 kaina šiais metais kils?
MOMO V2 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOMO V2 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:22:06(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.