moheji kaina (MOJ)
+0.02%
+7.63%
+18.87%
+18.87%
moheji (MOJ) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MOJ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOJ kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOJ per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +7.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė moheji rinkos kapitalizacija yra $ 6.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MOJ apyvartoje yra 998.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 998035627.499013. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.66K
Šiandienos moheji kainos pokytis į USD: $ 0.
moheji 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
moheji 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
moheji 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+7.63%
|30 dienų
|$ 0
|+31.41%
|60 dienų
|$ 0
|-22.08%
|90 dienų
|$ 0
|--
Moheji (MOJ) is a utility token on the Solana blockchain inspired by the traditional Japanese “Henohenomoheji” face—a cultural drawing made using hiragana characters. The project aims to blend cultural expression with blockchain technology, promoting simplicity, creativity, and daily use of Web3. With a fixed supply of 1 billion tokens and 6 decimals, MOJ is designed not for speculation, but to encourage accessible blockchain experiences. It emphasizes transparency through open-source code, public token data, and a detailed whitepaper. Moheji’s mission is to bring cultural identity into digital life while building a supportive, community-driven ecosystem.
