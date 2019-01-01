Mner Club (LTMNER) Tokenomika

Mner Club (LTMNER) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMner Club (LTMNER), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Mner Club (LTMNER) Informacija

Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models.

Oficiali svetainė:
https://www.mner.club/

Mner Club (LTMNER) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Mner Club (LTMNER) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M
Bendra pasiūla:
$ 915.91K
$ 915.91K$ 915.91K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 820.34K
$ 820.34K$ 820.34K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M
Visų laikų rekordas:
$ 2.96
$ 2.96$ 2.96
Visų laikų minimumas:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
Dabartinė kaina:
$ 1.84
$ 1.84$ 1.84

Mner Club (LTMNER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Mner Club (LTMNER) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LTMNER tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LTMNER tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LTMNER tokenomiką, galite peržiūrėti LTMNER tokeno kainą realiuoju laiku!

LTMNER kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda LTMNER? Mūsų LTMNER kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.