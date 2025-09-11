Daugiau apie MNEE

MNEE USD Stablecoin kaina (MNEE)

MNEE USD Stablecoin (MNEE) kainos grafikas realiu laiku
MNEE USD Stablecoin (MNEE) kainos informacija (USD)

MNEE USD Stablecoin (MNEE) realiojo laiko kaina yra $1.003. Per pastarąsias 24 valandas MNEE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.996957 iki aukščiausios $ 1.003 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MNEE kaina yra $ 1.045, o žemiausia – $ 0.584655.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MNEE per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė MNEE USD Stablecoin rinkos kapitalizacija yra $ 59.40M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MNEE apyvartoje yra 59.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 59250888.8333. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 59.40M

MNEE USD Stablecoin (MNEE) kainos istorija USD

Šiandienos MNEE USD Stablecoin kainos pokytis į USD: $ +0.00039467.
MNEE USD Stablecoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0027759028.
MNEE USD Stablecoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0022015850.
MNEE USD Stablecoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0016878444473961.

Šiandien$ +0.00039467+0.04%
30 dienų$ +0.0027759028+0.28%
60 dienų$ +0.0022015850+0.22%
90 dienų$ +0.0016878444473961+0.17%

Kas yra MNEE USD Stablecoin (MNEE)

MNEE USD Stablecoin (MNEE) išteklius

MNEE USD Stablecoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MNEE USD Stablecoin (MNEE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MNEE USD Stablecoin (MNEE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MNEE USD Stablecoin prognozes.

Peržiūrėkite MNEE USD Stablecoin kainos prognozę dabar!

MNEE į vietos valiutas

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Tokenomika

Supratimas apie MNEE USD Stablecoin (MNEE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MNEEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MNEE USD Stablecoin (MNEE)

Kiek MNEE USD Stablecoin(MNEE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MNEE kaina USD valiuta yra 1.003USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MNEE į USD kaina?
Dabartinė MNEE kaina USD valiuta yra $ 1.003. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MNEE USD Stablecoin rinkos kapitalizacija?
MNEE rinkos kapitalizacija yra $ 59.40MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MNEE apyvartoje?
MNEE apyvartoje yra 59.25MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MNEE kaina?
MNEE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.045USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MNEE kaina?
MNEE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.584655USD.
Kokia yra MNEE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MNEE yra --USD.
Ar MNEE kaina šiais metais kils?
MNEE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MNEE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.