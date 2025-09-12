Miraya 7f kaina (M7F)
+1.19%
+5.76%
+5.76%
Miraya 7f (M7F) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas M7F svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia M7F kaina yra $ 0.00112931, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, M7F per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Miraya 7f rinkos kapitalizacija yra $ 19.97K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. M7F apyvartoje yra 997.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 997557610.504154. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.97K
Šiandienos Miraya 7f kainos pokytis į USD: $ 0.
Miraya 7f 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Miraya 7f 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Miraya 7f 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.19%
|30 dienų
|$ 0
|+13.03%
|60 dienų
|$ 0
|+14.04%
|90 dienų
|$ 0
|--
Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model.
Supratimas apie Miraya 7f (M7F) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie M7Fišsamią tokeno tokenomiką dabar!
