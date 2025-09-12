Daugiau apie MIRX

Mirada AI kaina (MIRX)

1 MIRX į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
USD
Mirada AI (MIRX) kainos grafikas realiu laiku
Mirada AI (MIRX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00002391
$ 0.00002391$ 0.00002391
24 val. žemiausia
$ 0.00002392
$ 0.00002392$ 0.00002392
24 val. aukščiausia

$ 0.00002391
$ 0.00002391$ 0.00002391

$ 0.00002392
$ 0.00002392$ 0.00002392

$ 0.01443
$ 0.01443$ 0.01443

$ 0.00001881
$ 0.00001881$ 0.00001881

+0.04%

+5.63%

+5.63%

Mirada AI (MIRX) realiojo laiko kaina yra $0.00002392. Per pastarąsias 24 valandas MIRX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002391 iki aukščiausios $ 0.00002392 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MIRX kaina yra $ 0.01443, o žemiausia – $ 0.00001881.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MIRX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mirada AI (MIRX) rinkos informacija

$ 1.67K
$ 1.67K$ 1.67K

$ 23.65K
$ 23.65K$ 23.65K

69.83M
69.83M 69.83M

988,793,956.6117301
988,793,956.6117301 988,793,956.6117301

Dabartinė Mirada AI rinkos kapitalizacija yra $ 1.67K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MIRX apyvartoje yra 69.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 988793956.6117301. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.65K

Mirada AI (MIRX) kainos istorija USD

Šiandienos Mirada AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Mirada AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000020139.
Mirada AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000054214.
Mirada AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.04%
30 dienų$ -0.0000020139-8.41%
60 dienų$ -0.0000054214-22.66%
90 dienų$ 0--

Kas yra Mirada AI (MIRX)

Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem.

Mirada AI (MIRX) išteklius

Mirada AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mirada AI (MIRX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mirada AI (MIRX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mirada AI prognozes.

Peržiūrėkite Mirada AI kainos prognozę dabar!

MIRX į vietos valiutas

Mirada AI (MIRX) Tokenomika

Supratimas apie Mirada AI (MIRX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MIRXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mirada AI (MIRX)

Kiek Mirada AI(MIRX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MIRX kaina USD valiuta yra 0.00002392USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MIRX į USD kaina?
Dabartinė MIRX kaina USD valiuta yra $ 0.00002392. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mirada AI rinkos kapitalizacija?
MIRX rinkos kapitalizacija yra $ 1.67KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MIRX apyvartoje?
MIRX apyvartoje yra 69.83MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MIRX kaina?
MIRX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01443USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MIRX kaina?
MIRX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001881USD.
Kokia yra MIRX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MIRX yra --USD.
Ar MIRX kaina šiais metais kils?
MIRX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MIRX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.