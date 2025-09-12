Daugiau apie MTARD

MineTard AI kaina (MTARD)

1 MTARD į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.70%1D
USD
MineTard AI (MTARD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:38:20(UTC+8)

MineTard AI (MTARD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0090891
$ 0.0090891$ 0.0090891

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

+1.75%

+3.19%

+3.19%

MineTard AI (MTARD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MTARD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MTARD kaina yra $ 0.0090891, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MTARD per pastarąją valandą pasikeitė +0.42%, per 24 valandas – +1.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MineTard AI (MTARD) rinkos informacija

$ 70.28K
$ 70.28K$ 70.28K

--
----

$ 70.28K
$ 70.28K$ 70.28K

999.88M
999.88M 999.88M

999,883,283.839162
999,883,283.839162 999,883,283.839162

Dabartinė MineTard AI rinkos kapitalizacija yra $ 70.28K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MTARD apyvartoje yra 999.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 999883283.839162. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.28K

MineTard AI (MTARD) kainos istorija USD

Šiandienos MineTard AI kainos pokytis į USD: $ 0.
MineTard AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MineTard AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MineTard AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.75%
30 dienų$ 0-22.99%
60 dienų$ 0-24.45%
90 dienų$ 0--

Kas yra MineTard AI (MTARD)

MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

MineTard AI (MTARD) išteklius

Oficiali svetainė

MineTard AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MineTard AI (MTARD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MineTard AI (MTARD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MineTard AI prognozes.

Peržiūrėkite MineTard AI kainos prognozę dabar!

MTARD į vietos valiutas

MineTard AI (MTARD) Tokenomika

Supratimas apie MineTard AI (MTARD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MTARDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MineTard AI (MTARD)

Kiek MineTard AI(MTARD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MTARD kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MTARD į USD kaina?
Dabartinė MTARD kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MineTard AI rinkos kapitalizacija?
MTARD rinkos kapitalizacija yra $ 70.28KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MTARD apyvartoje?
MTARD apyvartoje yra 999.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MTARD kaina?
MTARD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0090891USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MTARD kaina?
MTARD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MTARD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MTARD yra --USD.
Ar MTARD kaina šiais metais kils?
MTARD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MTARD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
