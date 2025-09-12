Daugiau apie MIVA

MIVA Kainos informacija

MIVA Oficiali svetainė

MIVA Tokenomika

MIVA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Minerva Wallet logotipas

Minerva Wallet kaina (MIVA)

Neįtraukta į sąrašą

1 MIVA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00186069
$0.00186069$0.00186069
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Minerva Wallet (MIVA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:49:34(UTC+8)

Minerva Wallet (MIVA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00185934
$ 0.00185934$ 0.00185934
24 val. žemiausia
$ 0.00187146
$ 0.00187146$ 0.00187146
24 val. aukščiausia

$ 0.00185934
$ 0.00185934$ 0.00185934

$ 0.00187146
$ 0.00187146$ 0.00187146

$ 0.576706
$ 0.576706$ 0.576706

$ 0.00182931
$ 0.00182931$ 0.00182931

+0.06%

-0.03%

-0.01%

-0.01%

Minerva Wallet (MIVA) realiojo laiko kaina yra $0.00186069. Per pastarąsias 24 valandas MIVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00185934 iki aukščiausios $ 0.00187146 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MIVA kaina yra $ 0.576706, o žemiausia – $ 0.00182931.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MIVA per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Minerva Wallet (MIVA) rinkos informacija

$ 25.34K
$ 25.34K$ 25.34K

--
----

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

13.62M
13.62M 13.62M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Minerva Wallet rinkos kapitalizacija yra $ 25.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MIVA apyvartoje yra 13.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.86M

Minerva Wallet (MIVA) kainos istorija USD

Šiandienos Minerva Wallet kainos pokytis į USD: $ 0.
Minerva Wallet 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000123086.
Minerva Wallet 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000068164.
Minerva Wallet 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000563259687205027.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.03%
30 dienų$ -0.0000123086-0.66%
60 dienų$ -0.0000068164-0.36%
90 dienų$ -0.0000563259687205027-2.93%

Kas yra Minerva Wallet (MIVA)

The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Minerva Wallet (MIVA) išteklius

Oficiali svetainė

Minerva Wallet kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Minerva Wallet (MIVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Minerva Wallet (MIVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Minerva Wallet prognozes.

Peržiūrėkite Minerva Wallet kainos prognozę dabar!

MIVA į vietos valiutas

Minerva Wallet (MIVA) Tokenomika

Supratimas apie Minerva Wallet (MIVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MIVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Minerva Wallet (MIVA)

Kiek Minerva Wallet(MIVA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MIVA kaina USD valiuta yra 0.00186069USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MIVA į USD kaina?
Dabartinė MIVA kaina USD valiuta yra $ 0.00186069. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Minerva Wallet rinkos kapitalizacija?
MIVA rinkos kapitalizacija yra $ 25.34KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MIVA apyvartoje?
MIVA apyvartoje yra 13.62MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MIVA kaina?
MIVA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.576706USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MIVA kaina?
MIVA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00182931USD.
Kokia yra MIVA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MIVA yra --USD.
Ar MIVA kaina šiais metais kils?
MIVA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MIVA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:49:34(UTC+8)

Minerva Wallet (MIVA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.