MimboGameGroup kaina (MGG)
+0.02%
-0.08%
-0.04%
-0.04%
MimboGameGroup (MGG) realiojo laiko kaina yra $0.00170329. Per pastarąsias 24 valandas MGG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00170023 iki aukščiausios $ 0.0017067 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MGG kaina yra $ 0.00171095, o žemiausia – $ 0.0011239.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MGG per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MimboGameGroup rinkos kapitalizacija yra $ 195.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MGG apyvartoje yra 114.60B vienetų, o bendras kiekis siekia 114600000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 195.20M
Šiandienos MimboGameGroup kainos pokytis į USD: $ 0.
MimboGameGroup 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002214523.
MimboGameGroup 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003019393.
MimboGameGroup 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004827974007127906.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.08%
|30 dienų
|$ +0.0002214523
|+13.00%
|60 dienų
|$ +0.0003019393
|+17.73%
|90 dienų
|$ +0.0004827974007127906
|+39.56%
MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG’s tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space.
