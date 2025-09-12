MilkySwap kaina (MILKY)
--
--
+0.26%
+0.26%
MilkySwap (MILKY) realiojo laiko kaina yra $0.002129. Per pastarąsias 24 valandas MILKY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MILKY kaina yra $ 0.912917, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MILKY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MilkySwap rinkos kapitalizacija yra $ 48.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MILKY apyvartoje yra 22.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 40965532.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 87.22K
Šiandienos MilkySwap kainos pokytis į USD: $ 0.
MilkySwap 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000439451.
MilkySwap 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001891803.
MilkySwap 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ -0.0000439451
|-2.06%
|60 dienų
|$ +0.0001891803
|+8.89%
|90 dienų
|$ 0
|--
MILKY is the governance token for the MilkySwap DeFi ecosystem. MilkySwap is a custom-built decentralized exchange built on the Milkomeda sidechain for Cardano. MilkySwap allows you to exchange tokens with low fees, faster transaction times, and minimal slippage, while also enabling you to bridge your Cardano tokens with Ethereum. MilkySwap adopts a farming model that is a combination of SushiSwap’s and CurveDAO’s farming mechanics.
Supratimas apie MilkySwap (MILKY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MILKYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
