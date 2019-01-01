Milady Wif Hat (LADYF) Tokenomika
Milady Wif Hat (LADYF) Informacija
Welcome to $LADYF, the meme coin representing the iconic Milady NFT collection wif hat. $LADYF embodies the full essence of a memetically optimised token.
$LADYF transcends the realm of mere meme coins. It's a self-organised powerhouse, serving as the currency of cultural influence and charm. With the introduction of Milady wif hat, $LADYF becomes the epitome of drip, the currency of karma, and the accumulation of cuteness wif hat.
Milady wif hat token isn't just $LADYF; $LADYF is the embodiment of Milady wif hat token. Join us on this journey where memes meet elegance, charm, and the iconic wif hat!
Milady Wif Hat (LADYF) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Milady Wif Hat (LADYF) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Milady Wif Hat (LADYF) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Milady Wif Hat (LADYF) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LADYF tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek LADYF tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate LADYF tokenomiką, galite peržiūrėti LADYF tokeno kainą realiuoju laiku!
LADYF kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda LADYF? Mūsų LADYF kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.