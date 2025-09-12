Daugiau apie $MIHARU

$MIHARU Kainos informacija

$MIHARU Oficiali svetainė

$MIHARU Tokenomika

$MIHARU Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Miharu The Smiling Dolphin logotipas

Miharu The Smiling Dolphin kaina ($MIHARU)

Neįtraukta į sąrašą

1 $MIHARU į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:48:57(UTC+8)

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00139195
$ 0.00139195$ 0.00139195

$ 0
$ 0$ 0

+0.48%

+2.29%

+11.83%

+11.83%

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $MIHARU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $MIHARU kaina yra $ 0.00139195, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $MIHARU per pastarąją valandą pasikeitė +0.48%, per 24 valandas – +2.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) rinkos informacija

$ 24.82K
$ 24.82K$ 24.82K

--
----

$ 24.82K
$ 24.82K$ 24.82K

999.09M
999.09M 999.09M

999,094,321.100405
999,094,321.100405 999,094,321.100405

Dabartinė Miharu The Smiling Dolphin rinkos kapitalizacija yra $ 24.82K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $MIHARU apyvartoje yra 999.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 999094321.100405. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.82K

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) kainos istorija USD

Šiandienos Miharu The Smiling Dolphin kainos pokytis į USD: $ 0.
Miharu The Smiling Dolphin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Miharu The Smiling Dolphin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Miharu The Smiling Dolphin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.29%
30 dienų$ 0+8.41%
60 dienų$ 0+1.06%
90 dienų$ 0--

Kas yra Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU)

Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) išteklius

Oficiali svetainė

Miharu The Smiling Dolphin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Miharu The Smiling Dolphin prognozes.

Peržiūrėkite Miharu The Smiling Dolphin kainos prognozę dabar!

$MIHARU į vietos valiutas

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Tokenomika

Supratimas apie Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $MIHARUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU)

Kiek Miharu The Smiling Dolphin($MIHARU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $MIHARU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $MIHARU į USD kaina?
Dabartinė $MIHARU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Miharu The Smiling Dolphin rinkos kapitalizacija?
$MIHARU rinkos kapitalizacija yra $ 24.82KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $MIHARU apyvartoje?
$MIHARU apyvartoje yra 999.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $MIHARU kaina?
$MIHARU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00139195USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $MIHARU kaina?
$MIHARU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $MIHARU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $MIHARU yra --USD.
Ar $MIHARU kaina šiais metais kils?
$MIHARU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $MIHARU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:48:57(UTC+8)

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.