Middle Earth AI kaina (MEARTH)
--
+0.87%
+12.28%
+12.28%
Middle Earth AI (MEARTH) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MEARTH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEARTH kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEARTH per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Middle Earth AI rinkos kapitalizacija yra $ 21.61K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MEARTH apyvartoje yra 939.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 999771423.808469. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.00K
Šiandienos Middle Earth AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Middle Earth AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Middle Earth AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Middle Earth AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.87%
|30 dienų
|$ 0
|+13.32%
|60 dienų
|$ 0
|+31.11%
|90 dienų
|$ 0
|--
Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining.
