Midas of DeFi logotipas

Midas of DeFi kaina (MIDAS)

Neįtraukta į sąrašą

1 MIDAS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00014994
$0.00014994$0.00014994
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Midas of DeFi (MIDAS) kainos grafikas realiu laiku
Midas of DeFi (MIDAS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00801736
$ 0.00801736$ 0.00801736

$ 0.00003386
$ 0.00003386$ 0.00003386

--

--

-3.37%

-3.37%

Midas of DeFi (MIDAS) realiojo laiko kaina yra $0.00014994. Per pastarąsias 24 valandas MIDAS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MIDAS kaina yra $ 0.00801736, o žemiausia – $ 0.00003386.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MIDAS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -3.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Midas of DeFi (MIDAS) rinkos informacija

$ 14.99K
$ 14.99K$ 14.99K

--
----

$ 14.99K
$ 14.99K$ 14.99K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Midas of DeFi rinkos kapitalizacija yra $ 14.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MIDAS apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.99K

Midas of DeFi (MIDAS) kainos istorija USD

Šiandienos Midas of DeFi kainos pokytis į USD: $ 0.
Midas of DeFi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000545940.
Midas of DeFi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000846659.
Midas of DeFi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003866708111062046.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000545940-36.41%
60 dienų$ -0.0000846659-56.46%
90 dienų$ -0.0003866708111062046-72.05%

Kas yra Midas of DeFi (MIDAS)

The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Midas of DeFi (MIDAS) išteklius

Oficiali svetainė

Midas of DeFi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Midas of DeFi (MIDAS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Midas of DeFi (MIDAS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Midas of DeFi prognozes.

Peržiūrėkite Midas of DeFi kainos prognozę dabar!

MIDAS į vietos valiutas

Midas of DeFi (MIDAS) Tokenomika

Supratimas apie Midas of DeFi (MIDAS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MIDASišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Midas of DeFi (MIDAS)

Kiek Midas of DeFi(MIDAS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MIDAS kaina USD valiuta yra 0.00014994USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MIDAS į USD kaina?
Dabartinė MIDAS kaina USD valiuta yra $ 0.00014994. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Midas of DeFi rinkos kapitalizacija?
MIDAS rinkos kapitalizacija yra $ 14.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MIDAS apyvartoje?
MIDAS apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MIDAS kaina?
MIDAS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00801736USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MIDAS kaina?
MIDAS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00003386USD.
Kokia yra MIDAS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MIDAS yra --USD.
Ar MIDAS kaina šiais metais kils?
MIDAS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MIDAS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.