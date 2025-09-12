Daugiau apie MEWING

MEWING Kainos informacija

MEWING Oficiali svetainė

MEWING Tokenomika

MEWING Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Mewing Coin logotipas

Mewing Coin kaina (MEWING)

Neįtraukta į sąrašą

1 MEWING į USD – tiesioginė kaina:

$0.00014444
$0.00014444$0.00014444
+1.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Mewing Coin (MEWING) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:37:37(UTC+8)

Mewing Coin (MEWING) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01197018
$ 0.01197018$ 0.01197018

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

+1.74%

+5.38%

+5.38%

Mewing Coin (MEWING) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MEWING svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEWING kaina yra $ 0.01197018, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEWING per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – +1.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mewing Coin (MEWING) rinkos informacija

$ 144.50K
$ 144.50K$ 144.50K

--
----

$ 144.50K
$ 144.50K$ 144.50K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,632.0
999,999,632.0 999,999,632.0

Dabartinė Mewing Coin rinkos kapitalizacija yra $ 144.50K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MEWING apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999632.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 144.50K

Mewing Coin (MEWING) kainos istorija USD

Šiandienos Mewing Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
Mewing Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Mewing Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Mewing Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.74%
30 dienų$ 0-0.03%
60 dienų$ 0+0.74%
90 dienų$ 0--

Kas yra Mewing Coin (MEWING)

Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term ‘Mewing’ is a play off of Mike Mew’s name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness.   $MEWING is more than a meme, it’s a lifestyle.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Mewing Coin (MEWING) išteklius

Oficiali svetainė

Mewing Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mewing Coin (MEWING) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mewing Coin (MEWING) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mewing Coin prognozes.

Peržiūrėkite Mewing Coin kainos prognozę dabar!

MEWING į vietos valiutas

Mewing Coin (MEWING) Tokenomika

Supratimas apie Mewing Coin (MEWING) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEWINGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mewing Coin (MEWING)

Kiek Mewing Coin(MEWING) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MEWING kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MEWING į USD kaina?
Dabartinė MEWING kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mewing Coin rinkos kapitalizacija?
MEWING rinkos kapitalizacija yra $ 144.50KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MEWING apyvartoje?
MEWING apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MEWING kaina?
MEWING pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01197018USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MEWING kaina?
MEWING pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MEWING prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MEWING yra --USD.
Ar MEWING kaina šiais metais kils?
MEWING šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MEWING kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:37:37(UTC+8)

Mewing Coin (MEWING) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.