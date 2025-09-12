Daugiau apie USUALUSDC+

USUALUSDC+ Kainos informacija

USUALUSDC+ Oficiali svetainė

USUALUSDC+ Tokenomika

USUALUSDC+ Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault logotipas

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault kaina (USUALUSDC+)

Neįtraukta į sąrašą

1 USUALUSDC+ į USD – tiesioginė kaina:

$1.11
$1.11$1.11
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:52:16(UTC+8)

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
24 val. žemiausia
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
24 val. aukščiausia

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 9.51
$ 9.51$ 9.51

$ 0.990874
$ 0.990874$ 0.990874

-0.00%

+0.02%

+0.16%

+0.16%

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) realiojo laiko kaina yra $1.11. Per pastarąsias 24 valandas USUALUSDC+ svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.11 iki aukščiausios $ 1.11 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USUALUSDC+ kaina yra $ 9.51, o žemiausia – $ 0.990874.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USUALUSDC+ per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) rinkos informacija

$ 73.25K
$ 73.25K$ 73.25K

--
----

$ 73.25K
$ 73.25K$ 73.25K

70.18K
70.18K 70.18K

277,014,491.8506514
277,014,491.8506514 277,014,491.8506514

Dabartinė MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault rinkos kapitalizacija yra $ 73.25K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USUALUSDC+ apyvartoje yra 70.18K vienetų, o bendras kiekis siekia 277014491.8506514. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 73.25K

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) kainos istorija USD

Šiandienos MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault kainos pokytis į USD: $ +0.00025122.
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0074679690.
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0144575280.
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0218683217220747.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00025122+0.02%
30 dienų$ +0.0074679690+0.67%
60 dienų$ +0.0144575280+1.30%
90 dienų$ +0.0218683217220747+2.01%

Kas yra MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)

The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) išteklius

Oficiali svetainė

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault prognozes.

Peržiūrėkite MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault kainos prognozę dabar!

USUALUSDC+ į vietos valiutas

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Tokenomika

Supratimas apie MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USUALUSDC+išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)

Kiek MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault(USUALUSDC+) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USUALUSDC+ kaina USD valiuta yra 1.11USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USUALUSDC+ į USD kaina?
Dabartinė USUALUSDC+ kaina USD valiuta yra $ 1.11. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault rinkos kapitalizacija?
USUALUSDC+ rinkos kapitalizacija yra $ 73.25KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USUALUSDC+ apyvartoje?
USUALUSDC+ apyvartoje yra 70.18KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USUALUSDC+ kaina?
USUALUSDC+ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.51USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USUALUSDC+ kaina?
USUALUSDC+ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.990874USD.
Kokia yra USUALUSDC+ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USUALUSDC+ yra --USD.
Ar USUALUSDC+ kaina šiais metais kils?
USUALUSDC+ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USUALUSDC+ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:52:16(UTC+8)

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.