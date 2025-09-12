MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault kaina (USUALUSDC+)
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) realiojo laiko kaina yra $1.11. Per pastarąsias 24 valandas USUALUSDC+ svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.11 iki aukščiausios $ 1.11 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USUALUSDC+ kaina yra $ 9.51, o žemiausia – $ 0.990874.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USUALUSDC+ per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault rinkos kapitalizacija yra $ 73.25K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USUALUSDC+ apyvartoje yra 70.18K vienetų, o bendras kiekis siekia 277014491.8506514. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 73.25K
Šiandienos MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault kainos pokytis į USD: $ +0.00025122.
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0074679690.
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0144575280.
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0218683217220747.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00025122
|+0.02%
|30 dienų
|$ +0.0074679690
|+0.67%
|60 dienų
|$ +0.0144575280
|+1.30%
|90 dienų
|$ +0.0218683217220747
|+2.01%
The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
Supratimas apie MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USUALUSDC+išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.