MEV Capital USD0 Morpho Vault kaina (MC.USD0)
-0.09%
-0.04%
+0.02%
+0.02%
MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) realiojo laiko kaina yra $0.998077. Per pastarąsias 24 valandas MC.USD0 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.996615 iki aukščiausios $ 0.999748 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MC.USD0 kaina yra $ 1.02, o žemiausia – $ 0.945394.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MC.USD0 per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MEV Capital USD0 Morpho Vault rinkos kapitalizacija yra $ 372.28, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MC.USD0 apyvartoje yra 373.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 373.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 372.28
Šiandienos MEV Capital USD0 Morpho Vault kainos pokytis į USD: $ -0.0004141567160035.
MEV Capital USD0 Morpho Vault 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005595219.
MEV Capital USD0 Morpho Vault 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006013413.
MEV Capital USD0 Morpho Vault 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003464298833053.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0004141567160035
|-0.04%
|30 dienų
|$ +0.0005595219
|+0.06%
|60 dienų
|$ +0.0006013413
|+0.06%
|90 dienų
|$ +0.0003464298833053
|+0.03%
The MEV Capital USD0 vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.