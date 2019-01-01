Mettalex (MTLX) Tokenomika
Mettalex (MTLX) Informacija
Mettalex is an innovative decentralised exchange (DEX) that redefines the trading experience by leveraging peer-to-peer order books and advanced AI agent technology powered by Fetch.ai. This platform distinguishes itself by stepping away from traditional liquidity pools, offering traders frictionless and zero-slippage transactions. At Mettalex, traders have the flexibility to exchange a wide array of digital assets, including cryptocurrencies and commodities, at their preferred price points. The unique AI agents, deployable on users' machines, execute trades on behalf of traders at specified prices, ensuring seamless transactions without manual intervention. Mettalex stands out as a chain-agnostic DEX, facilitating asset trades across various blockchains, from Fetch chain to Ethereum or Binance Smart Chain to Avalanche, bridging the gap in the cross-chain trading landscape. With Mettalex, traders are empowered with a user-centric platform that not only provides control over trading conditions but also ensures the security and efficiency of every transaction through the power of Fetch.ai's autonomous agent network.
FAQs Who Are the Founders of Mettalex? Humayun Sheikh is the CEO and founder of Mettalex and He is also founder of Fetch.ai, uVue and itzMe.
What Makes Mettalex Unique? Mettalex stands out by peer-to-peer order books with advanced AI agents, enabling seamless, slippage-free trades across various assets and blockchains. This integration, powered by Fetch.ai technology, marks a significant innovation in decentralized finance, offering a more efficient and user-friendly trading experience.
How Many Mettalex (MTLX) Coins Are There in Circulation? Mettalex (MTLX) has a maximum supply of 40,000,000 MTLX.
Where Can You Buy Mettalex (MTLX)? MTLX is available on Uniswap
Mettalex (MTLX) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Mettalex (MTLX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Mettalex (MTLX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Mettalex (MTLX) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MTLX tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek MTLX tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate MTLX tokenomiką, galite peržiūrėti MTLX tokeno kainą realiuoju laiku!
MTLX kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda MTLX? Mūsų MTLX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.