Mettalex (MTLX) realiojo laiko kaina yra $1.65. Per pastarąsias 24 valandas MTLX svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.62 iki aukščiausios $ 1.67 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MTLX kaina yra $ 14.4, o žemiausia – $ 0.04658621.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MTLX per pastarąją valandą pasikeitė +0.60%, per 24 valandas – -0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Mettalex rinkos kapitalizacija yra $ 6.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MTLX apyvartoje yra 4.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 40000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 66.07M
Šiandienos Mettalex kainos pokytis į USD: $ -0.00676914557309.
Mettalex 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1472527650.
Mettalex 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.4740022650.
Mettalex 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2184548112832521.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00676914557309
|-0.40%
|30 dienų
|$ +0.1472527650
|+8.92%
|60 dienų
|$ +0.4740022650
|+28.73%
|90 dienų
|$ +0.2184548112832521
|+15.26%
Mettalex is an innovative decentralised exchange (DEX) that redefines the trading experience by leveraging peer-to-peer order books and advanced AI agent technology powered by Fetch.ai. This platform distinguishes itself by stepping away from traditional liquidity pools, offering traders frictionless and zero-slippage transactions. At Mettalex, traders have the flexibility to exchange a wide array of digital assets, including cryptocurrencies and commodities, at their preferred price points. The unique AI agents, deployable on users' machines, execute trades on behalf of traders at specified prices, ensuring seamless transactions without manual intervention. Mettalex stands out as a chain-agnostic DEX, facilitating asset trades across various blockchains, from Fetch chain to Ethereum or Binance Smart Chain to Avalanche, bridging the gap in the cross-chain trading landscape. With Mettalex, traders are empowered with a user-centric platform that not only provides control over trading conditions but also ensures the security and efficiency of every transaction through the power of Fetch.ai's autonomous agent network. FAQs Who Are the Founders of Mettalex? Humayun Sheikh is the CEO and founder of Mettalex and He is also founder of Fetch.ai, uVue and itzMe. What Makes Mettalex Unique? Mettalex stands out by peer-to-peer order books with advanced AI agents, enabling seamless, slippage-free trades across various assets and blockchains. This integration, powered by Fetch.ai technology, marks a significant innovation in decentralized finance, offering a more efficient and user-friendly trading experience. How Many Mettalex (MTLX) Coins Are There in Circulation? Mettalex (MTLX) has a maximum supply of 40,000,000 MTLX. Where Can You Buy Mettalex (MTLX)? MTLX is available on Uniswap
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.