MetaZero (MZERO) realiojo laiko kaina yra $0.00439698. Per pastarąsias 24 valandas MZERO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00378528 iki aukščiausios $ 0.00441107 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MZERO kaina yra $ 0.347356, o žemiausia – $ 0.00353894.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MZERO per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – +13.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MetaZero rinkos kapitalizacija yra $ 439.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MZERO apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 99999700.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 439.70K
Šiandienos MetaZero kainos pokytis į USD: $ +0.00053076.
MetaZero 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004696546.
MetaZero 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007636780.
MetaZero 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000869608712223368.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00053076
|+13.73%
|30 dienų
|$ -0.0004696546
|-10.68%
|60 dienų
|$ -0.0007636780
|-17.36%
|90 dienų
|$ -0.000869608712223368
|-16.51%
MetaZero is poised to transform gaming assets from mere gaming collectibles to investment vehicles. Our mission is to unlock the economic potential of these gaming assets, making them accessible and tradable as Synthetic RWA Omnichain tokens on the blockchain. The estimated market value of just the CS:GO gaming assets exceeds $3.5 billion, and MetaZero is strategically positioning itself to capitalize on this and other opportunities. Synthetic RWA Tokenization Wrapping Gaming Assets: At MetaZero, we will encapsulate gaming assets as OFTs and ONFTs leveraging LayerZero's tech, ensuring their authenticity and scarcity. This process creates synthetic RWAs, turning them into tangible investment vehicles. Market Accessibility: By tokenizing these assets, we break down barriers that have traditionally kept them within gaming communities for only gaming purposes, opening them up to a broader spectrum of investors for speculation. Bridging: Leveraging LayerZero's omnichain messaging protocol, we're crafting an innovative extension towards real gaming markets. Opportunities Speculation Vehicle: Recognizing the significant trading volume and value of certain gaming assets, MetaZero aims to provide a platform for investors to speculate on these digital assets, much like TradeFi or crypto assets. Democratization of Asset Investment: Our platform will enable users to engage in the investment and trading of these high-value gaming assets, previously accessible only to a niche market. Omnichain Integration Catalyst: $MZERO will act as a tunnel for communication between the traditional digital world and the omnichain future, capturing the value of in and outbound asset migration and management.
Supratimas apie MetaZero (MZERO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MZEROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.