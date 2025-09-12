Daugiau apie MWM

MetaWorldMemes logotipas

MetaWorldMemes kaina (MWM)

Neįtraukta į sąrašą

1 MWM į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+4.00%1D
USD
MetaWorldMemes (MWM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:19:57(UTC+8)

MetaWorldMemes (MWM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

+4.08%

+14.36%

+14.36%

MetaWorldMemes (MWM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MWM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MWM kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MWM per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – +4.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MetaWorldMemes (MWM) rinkos informacija

$ 13.19K
$ 13.19K$ 13.19K

--
----

$ 13.19K
$ 13.19K$ 13.19K

995.89M
995.89M 995.89M

995,894,084.8379804
995,894,084.8379804 995,894,084.8379804

Dabartinė MetaWorldMemes rinkos kapitalizacija yra $ 13.19K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MWM apyvartoje yra 995.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 995894084.8379804. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.19K

MetaWorldMemes (MWM) kainos istorija USD

Šiandienos MetaWorldMemes kainos pokytis į USD: $ 0.
MetaWorldMemes 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MetaWorldMemes 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MetaWorldMemes 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.08%
30 dienų$ 0+36.11%
60 dienų$ 0+38.57%
90 dienų$ 0--

Kas yra MetaWorldMemes (MWM)

Meta World Memes ($MWM) is more than just a meme coin—it’s a movement. Built on the power of community, $MWM is designed to go parabolic with zero team allocation, a fair launch, and a mission to disrupt the memecoin space. Unlike traditional projects, $MWM is fully decentralized, giving every holder a voice in shaping its future. With a rapidly growing strong and dedicated army, we’re here to dominate the crypto space and prove that the community is the ultimate utility.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

MetaWorldMemes (MWM) išteklius

Oficiali svetainė

MetaWorldMemes kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MetaWorldMemes (MWM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MetaWorldMemes (MWM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MetaWorldMemes prognozes.

Peržiūrėkite MetaWorldMemes kainos prognozę dabar!

MWM į vietos valiutas

MetaWorldMemes (MWM) Tokenomika

Supratimas apie MetaWorldMemes (MWM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MWMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MetaWorldMemes (MWM)

Kiek MetaWorldMemes(MWM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MWM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MWM į USD kaina?
Dabartinė MWM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MetaWorldMemes rinkos kapitalizacija?
MWM rinkos kapitalizacija yra $ 13.19KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MWM apyvartoje?
MWM apyvartoje yra 995.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MWM kaina?
MWM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MWM kaina?
MWM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MWM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MWM yra --USD.
Ar MWM kaina šiais metais kils?
MWM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MWM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:19:57(UTC+8)

