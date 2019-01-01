Metaverse Filipino Worker (MFW) Tokenomika
Metaverse Filipino Worker (MFW) Informacija
Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones.
The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation
Metaverse Filipino Worker (MFW) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Metaverse Filipino Worker (MFW) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Metaverse Filipino Worker (MFW) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Metaverse Filipino Worker (MFW) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MFW tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek MFW tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate MFW tokenomiką, galite peržiūrėti MFW tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.