Metarun kaina (MRUN)

Neįtraukta į sąrašą

1 MRUN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00013691
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Metarun (MRUN) kainos grafikas realiu laiku
Metarun (MRUN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.03280047
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Metarun (MRUN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MRUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MRUN kaina yra $ 0.03280047, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MRUN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Metarun (MRUN) rinkos informacija

$ 48.26K
--
$ 136.91K
352.48M
1,000,000,000.0
Dabartinė Metarun rinkos kapitalizacija yra $ 48.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MRUN apyvartoje yra 352.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 136.91K

Metarun (MRUN) kainos istorija USD

Šiandienos Metarun kainos pokytis į USD: $ 0.
Metarun 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Metarun 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Metarun 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+1.80%
60 dienų$ 0+11.68%
90 dienų$ 0--

Kas yra Metarun (MRUN)

FIRST BLOCKCHAIN-BASED P2E AND P2W ENDLESS MOBILE RUNNER GAME WITH NFT ASSETS

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Metarun (MRUN) išteklius

Oficiali svetainė

Metarun kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Metarun (MRUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Metarun (MRUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Metarun prognozes.

Peržiūrėkite Metarun kainos prognozę dabar!

MRUN į vietos valiutas

Metarun (MRUN) Tokenomika

Supratimas apie Metarun (MRUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MRUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Metarun (MRUN)

Kiek Metarun(MRUN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MRUN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MRUN į USD kaina?
Dabartinė MRUN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Metarun rinkos kapitalizacija?
MRUN rinkos kapitalizacija yra $ 48.26KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MRUN apyvartoje?
MRUN apyvartoje yra 352.48MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MRUN kaina?
MRUN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03280047USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MRUN kaina?
MRUN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MRUN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MRUN yra --USD.
Ar MRUN kaina šiais metais kils?
MRUN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MRUN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.