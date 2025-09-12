Metal Dollar kaina (XMD)
Metal Dollar (XMD) realiojo laiko kaina yra $0.997119. Per pastarąsias 24 valandas XMD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.992429 iki aukščiausios $ 1.007 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XMD kaina yra $ 1.086, o žemiausia – $ 0.909529.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XMD per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Metal Dollar rinkos kapitalizacija yra $ 832.72K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XMD apyvartoje yra 836.56K vienetų, o bendras kiekis siekia 836560.774787. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 832.72K
Šiandienos Metal Dollar kainos pokytis į USD: $ +0.00162604.
Metal Dollar 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0017265115.
Metal Dollar 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001319188.
Metal Dollar 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0040347310694636.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00162604
|+0.16%
|30 dienų
|$ -0.0017265115
|-0.17%
|60 dienų
|$ +0.0001319188
|+0.01%
|90 dienų
|$ -0.0040347310694636
|-0.40%
What is the project about? The Metal Dollar (XMD) represents an innovative approach to stablecoins, operating on the Proton Blockchain. Its design brings increased stability, transparency, and efficiency to digital transactions. Uniquely, XMD is backed by an array of established, non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins, including USDC, USDT, and PAX, a method intended to mitigate risks associated with single-issuer or algorithmic stablecoins and enhance stability. What makes your project unique? The Metal Dollar distinguishes itself from traditional stablecoins by pegging its value to a selection of established stablecoins, providing an innovative approach to stability and governance. It utilizes the Proton Blockchain's features to enable secure, efficient transactions with swift confirmation times, high throughput, and low fees. The project is also characterized by a decentralized governance model supported by the Metal DAO (XMT) token. XMT token holders can propose and vote on crucial decisions concerning the Metal Dollar protocol, facilitating a democratic and inclusive management over the protocol's direction. History of your project. The Metal Dollar project came into existence in 2022 as a response to the growing demand for stability and reliability in the crypto market. It aims to combine the benefits of non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins with the transparency, security, and efficiency offered by the Proton Blockchain. What’s next for your project? Plans for XMD include collaborations with industry stakeholders to increase its reach and enhance functionality. Future developments envision interoperability with other blockchain networks and increased integration with DApps. What can your token be used for? XMD, as a stablecoin, facilitates transactions on ProtonDEX.com. The process to mint XMD involves bridging supported stablecoins onto Proton Blockchain. The value of XMD is pegged to the basket of these supported stablecoins.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.