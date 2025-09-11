Daugiau apie MTL

Metal DAO kaina (MTL)

1 MTL į USD – tiesioginė kaina:

$0.717243
$0.717243$0.717243
-1.10%1D
Metal DAO (MTL) kainos grafikas realiu laiku
Metal DAO (MTL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.712822
$ 0.712822$ 0.712822
24 val. žemiausia
$ 0.72737
$ 0.72737$ 0.72737
24 val. aukščiausia

$ 0.712822
$ 0.712822$ 0.712822

$ 0.72737
$ 0.72737$ 0.72737

$ 17.03
$ 17.03$ 17.03

$ 0.117252
$ 0.117252$ 0.117252

+0.67%

-1.14%

+3.00%

+3.00%

Metal DAO (MTL) realiojo laiko kaina yra $0.717581. Per pastarąsias 24 valandas MTL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.712822 iki aukščiausios $ 0.72737 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MTL kaina yra $ 17.03, o žemiausia – $ 0.117252.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MTL per pastarąją valandą pasikeitė +0.67%, per 24 valandas – -1.14%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Metal DAO (MTL) rinkos informacija

$ 61.92M
$ 61.92M$ 61.92M

--
----

$ 61.92M
$ 61.92M$ 61.92M

86.15M
86.15M 86.15M

86,147,287.0
86,147,287.0 86,147,287.0

Dabartinė Metal DAO rinkos kapitalizacija yra $ 61.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MTL apyvartoje yra 86.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 86147287.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.92M

Metal DAO (MTL) kainos istorija USD

Šiandienos Metal DAO kainos pokytis į USD: $ -0.0083467089407358.
Metal DAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0299183916.
Metal DAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0567552752.
Metal DAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0139849489450191.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien $ -0.0083467089407358 -1.14%
30 dienų $ -0.0299183916 -4.16%
60 dienų $ -0.0567552752 -7.90%
90 dienų $ +0.0139849489450191 +1.99%

Kas yra Metal DAO (MTL)

Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases. Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs. Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Metal DAO (MTL) išteklius

Oficiali svetainė

Metal DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Metal DAO (MTL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Metal DAO (MTL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Metal DAO prognozes.

Peržiūrėkite Metal DAO kainos prognozę dabar!

MTL į vietos valiutas

Metal DAO (MTL) Tokenomika

Supratimas apie Metal DAO (MTL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MTLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Metal DAO (MTL)

Kiek Metal DAO(MTL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MTL kaina USD valiuta yra 0.717581USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MTL į USD kaina?
Dabartinė MTL kaina USD valiuta yra $ 0.717581. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Metal DAO rinkos kapitalizacija?
MTL rinkos kapitalizacija yra $ 61.92MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MTL apyvartoje?
MTL apyvartoje yra 86.15MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MTL kaina?
MTL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 17.03USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MTL kaina?
MTL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.117252USD.
Kokia yra MTL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MTL yra --USD.
Ar MTL kaina šiais metais kils?
MTL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MTL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:16:58(UTC+8)

