Meta Apes PEEL (PEEL) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMeta Apes PEEL (PEEL), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Meta Apes PEEL (PEEL) Informacija

Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space.

Oficiali svetainė:
https://metaapesgame.com/

Meta Apes PEEL (PEEL) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Meta Apes PEEL (PEEL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 196.44K
$ 196.44K$ 196.44K
Bendra pasiūla:
$ 203.65M
$ 203.65M$ 203.65M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 176.25M
$ 176.25M$ 176.25M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 226.98K
$ 226.98K$ 226.98K
Visų laikų rekordas:
$ 0.236463
$ 0.236463$ 0.236463
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00111458
$ 0.00111458$ 0.00111458

Meta Apes PEEL (PEEL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Meta Apes PEEL (PEEL) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PEEL tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PEEL tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PEEL tokenomiką, galite peržiūrėti PEEL tokeno kainą realiuoju laiku!

PEEL kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda PEEL? Mūsų PEEL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.