Meta Apes PEEL logotipas

Meta Apes PEEL kaina (PEEL)

Neįtraukta į sąrašą

1 PEEL į USD – tiesioginė kaina:

$0.00083418
$0.00083418$0.00083418
-0.30%1D
mexc
USD
Meta Apes PEEL (PEEL) kainos grafikas realiu laiku
Meta Apes PEEL (PEEL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.236463
$ 0.236463$ 0.236463

$ 0
$ 0$ 0

-0.84%

-0.83%

-2.39%

-2.39%

Meta Apes PEEL (PEEL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PEEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEEL kaina yra $ 0.236463, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEEL per pastarąją valandą pasikeitė -0.84%, per 24 valandas – -0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Meta Apes PEEL (PEEL) rinkos informacija

$ 147.02K
$ 147.02K$ 147.02K

--
----

$ 169.88K
$ 169.88K$ 169.88K

176.25M
176.25M 176.25M

203,647,305.7093242
203,647,305.7093242 203,647,305.7093242

Dabartinė Meta Apes PEEL rinkos kapitalizacija yra $ 147.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PEEL apyvartoje yra 176.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 203647305.7093242. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 169.88K

Meta Apes PEEL (PEEL) kainos istorija USD

Šiandienos Meta Apes PEEL kainos pokytis į USD: $ 0.
Meta Apes PEEL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Meta Apes PEEL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Meta Apes PEEL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.83%
30 dienų$ 0+0.95%
60 dienų$ 0-13.87%
90 dienų$ 0--

Kas yra Meta Apes PEEL (PEEL)

Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Meta Apes PEEL (PEEL) išteklius

Oficiali svetainė

Meta Apes PEEL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Meta Apes PEEL (PEEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Meta Apes PEEL (PEEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Meta Apes PEEL prognozes.

Peržiūrėkite Meta Apes PEEL kainos prognozę dabar!

PEEL į vietos valiutas

Meta Apes PEEL (PEEL) Tokenomika

Supratimas apie Meta Apes PEEL (PEEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEELišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Meta Apes PEEL (PEEL)

Kiek Meta Apes PEEL(PEEL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PEEL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PEEL į USD kaina?
Dabartinė PEEL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Meta Apes PEEL rinkos kapitalizacija?
PEEL rinkos kapitalizacija yra $ 147.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PEEL apyvartoje?
PEEL apyvartoje yra 176.25MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PEEL kaina?
PEEL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.236463USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PEEL kaina?
PEEL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PEEL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PEEL yra --USD.
Ar PEEL kaina šiais metais kils?
PEEL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PEEL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.