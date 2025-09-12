Meng Chong kaina (MENG)
+4.74%
+4.74%
Meng Chong (MENG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MENG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MENG kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MENG per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +4.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Meng Chong rinkos kapitalizacija yra $ 24.19K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MENG apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.19K
Šiandienos Meng Chong kainos pokytis į USD: $ 0.
Meng Chong 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Meng Chong 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Meng Chong 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+13.76%
|60 dienų
|$ 0
|+12.18%
|90 dienų
|$ 0
|--
Memecoin for the most viral bunny on TikTok. Say hello to the fluffiest star of the crypto world: $MENG, the bunny that stole hearts on TikTok and beyond! With a tongue that could disarm even the grumpiest crypto bears, $MENG is more than a coin. It’s a movement of joy, cuteness, and community. Why settle for ordinary when you can hop into a world powered by pure adorableness? $MENG is here to remind us all that even in the fast-paced world of crypto, there’s always time to stop, smile, and share a laugh. Join the $MENG family today and be part of the most charming critter haven on Solana. Together, let’s make the fluffiest coin go to the moon… one hop at a time! When $MENG hops, we all hop.
