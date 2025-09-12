Daugiau apie MENDI

Mendi Finance logotipas

Mendi Finance kaina (MENDI)

1 MENDI į USD – tiesioginė kaina:

$0.01537587
-8.70%1D
mexc
USD
Mendi Finance (MENDI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:02:47(UTC+8)

Mendi Finance (MENDI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01520249
24 val. žemiausia
$ 0.0168677
24 val. aukščiausia

$ 0.01520249
$ 0.0168677
$ 0.703258
$ 0.00588481
+0.54%

-8.68%

-13.69%

-13.69%

Mendi Finance (MENDI) realiojo laiko kaina yra $0.01538674. Per pastarąsias 24 valandas MENDI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01520249 iki aukščiausios $ 0.0168677 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MENDI kaina yra $ 0.703258, o žemiausia – $ 0.00588481.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MENDI per pastarąją valandą pasikeitė +0.54%, per 24 valandas – -8.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mendi Finance (MENDI) rinkos informacija

$ 510.77K
--
$ 1.54M
33.20M
100,000,000.0
Dabartinė Mendi Finance rinkos kapitalizacija yra $ 510.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MENDI apyvartoje yra 33.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.54M

Mendi Finance (MENDI) kainos istorija USD

Šiandienos Mendi Finance kainos pokytis į USD: $ -0.00146392627960069.
Mendi Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0018446639.
Mendi Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0048006105.
Mendi Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001898821989083483.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00146392627960069-8.68%
30 dienų$ -0.0018446639-11.98%
60 dienų$ +0.0048006105+31.20%
90 dienų$ +0.001898821989083483+14.08%

Kas yra Mendi Finance (MENDI)

Mendi Finance (MENDI) išteklius

Mendi Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mendi Finance (MENDI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mendi Finance (MENDI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mendi Finance prognozes.

Peržiūrėkite Mendi Finance kainos prognozę dabar!

MENDI į vietos valiutas

Mendi Finance (MENDI) Tokenomika

Supratimas apie Mendi Finance (MENDI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MENDIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mendi Finance (MENDI)

Kiek Mendi Finance(MENDI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MENDI kaina USD valiuta yra 0.01538674USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MENDI į USD kaina?
Dabartinė MENDI kaina USD valiuta yra $ 0.01538674. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mendi Finance rinkos kapitalizacija?
MENDI rinkos kapitalizacija yra $ 510.77KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MENDI apyvartoje?
MENDI apyvartoje yra 33.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MENDI kaina?
MENDI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.703258USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MENDI kaina?
MENDI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00588481USD.
Kokia yra MENDI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MENDI yra --USD.
Ar MENDI kaina šiais metais kils?
MENDI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MENDI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:02:47(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.