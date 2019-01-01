MemeGames AI (MGAMES) Tokenomika
MemeGames AI (MGAMES) Informacija
Own the Token.
Play the Game.
Grow the Community
MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.
Why MG Token ($MGAMES) Matters
MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.
MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building
MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base
$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy
MemeGames AI (MGAMES) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius MemeGames AI (MGAMES) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
MemeGames AI (MGAMES) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti MemeGames AI (MGAMES) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MGAMES tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek MGAMES tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate MGAMES tokenomiką, galite peržiūrėti MGAMES tokeno kainą realiuoju laiku!
MGAMES kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda MGAMES? Mūsų MGAMES kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.