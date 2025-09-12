Daugiau apie MBET

Memebets kaina (MBET)

Neįtraukta į sąrašą

1 MBET į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Memebets (MBET) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:46:49(UTC+8)

Memebets (MBET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.001123
$ 0.001123$ 0.001123

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Memebets (MBET) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MBET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MBET kaina yra $ 0.001123, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MBET per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Memebets (MBET) rinkos informacija

$ 15.51K
$ 15.51K$ 15.51K

--
----

$ 15.51K
$ 15.51K$ 15.51K

991.37M
991.37M 991.37M

991,367,305.813226
991,367,305.813226 991,367,305.813226

Dabartinė Memebets rinkos kapitalizacija yra $ 15.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MBET apyvartoje yra 991.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 991367305.813226. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.51K

Memebets (MBET) kainos istorija USD

Šiandienos Memebets kainos pokytis į USD: $ 0.
Memebets 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Memebets 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Memebets 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+27.60%
60 dienų$ 0+29.13%
90 dienų$ 0--

Kas yra Memebets (MBET)

$MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Memebets (MBET) išteklius

Oficiali svetainė

Memebets kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Memebets (MBET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Memebets (MBET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Memebets prognozes.

Peržiūrėkite Memebets kainos prognozę dabar!

MBET į vietos valiutas

Memebets (MBET) Tokenomika

Supratimas apie Memebets (MBET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MBETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Memebets (MBET)

Kiek Memebets(MBET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MBET kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MBET į USD kaina?
Dabartinė MBET kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Memebets rinkos kapitalizacija?
MBET rinkos kapitalizacija yra $ 15.51KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MBET apyvartoje?
MBET apyvartoje yra 991.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MBET kaina?
MBET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.001123USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MBET kaina?
MBET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MBET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MBET yra --USD.
Ar MBET kaina šiais metais kils?
MBET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MBET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:46:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.