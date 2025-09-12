Daugiau apie WTF

WTF Kainos informacija

WTF Oficiali svetainė

WTF Tokenomika

WTF Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Meme Games WTF logotipas

Meme Games WTF kaina (WTF)

Neįtraukta į sąrašą

1 WTF į USD – tiesioginė kaina:

$0.00120197
$0.00120197$0.00120197
-6.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Meme Games WTF (WTF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:47:58(UTC+8)

Meme Games WTF (WTF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0011585
$ 0.0011585$ 0.0011585
24 val. žemiausia
$ 0.00129826
$ 0.00129826$ 0.00129826
24 val. aukščiausia

$ 0.0011585
$ 0.0011585$ 0.0011585

$ 0.00129826
$ 0.00129826$ 0.00129826

$ 0.00394945
$ 0.00394945$ 0.00394945

$ 0
$ 0$ 0

+0.71%

-6.41%

+6.69%

+6.69%

Meme Games WTF (WTF) realiojo laiko kaina yra $0.00120798. Per pastarąsias 24 valandas WTF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0011585 iki aukščiausios $ 0.00129826 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WTF kaina yra $ 0.00394945, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WTF per pastarąją valandą pasikeitė +0.71%, per 24 valandas – -6.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Meme Games WTF (WTF) rinkos informacija

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

--
----

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

990.68M
990.68M 990.68M

999,327,049.741861
999,327,049.741861 999,327,049.741861

Dabartinė Meme Games WTF rinkos kapitalizacija yra $ 1.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WTF apyvartoje yra 990.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 999327049.741861. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.20M

Meme Games WTF (WTF) kainos istorija USD

Šiandienos Meme Games WTF kainos pokytis į USD: $ 0.
Meme Games WTF 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004561926.
Meme Games WTF 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004840451.
Meme Games WTF 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003320709691658835.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-6.41%
30 dienų$ -0.0004561926-37.76%
60 dienų$ +0.0004840451+40.07%
90 dienų$ -0.0003320709691658835-21.56%

Kas yra Meme Games WTF (WTF)

Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Meme Games WTF (WTF) išteklius

Oficiali svetainė

Meme Games WTF kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Meme Games WTF (WTF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Meme Games WTF (WTF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Meme Games WTF prognozes.

Peržiūrėkite Meme Games WTF kainos prognozę dabar!

WTF į vietos valiutas

Meme Games WTF (WTF) Tokenomika

Supratimas apie Meme Games WTF (WTF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WTFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Meme Games WTF (WTF)

Kiek Meme Games WTF(WTF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WTF kaina USD valiuta yra 0.00120798USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WTF į USD kaina?
Dabartinė WTF kaina USD valiuta yra $ 0.00120798. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Meme Games WTF rinkos kapitalizacija?
WTF rinkos kapitalizacija yra $ 1.19MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WTF apyvartoje?
WTF apyvartoje yra 990.68MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WTF kaina?
WTF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00394945USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WTF kaina?
WTF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra WTF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WTF yra --USD.
Ar WTF kaina šiais metais kils?
WTF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WTF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:47:58(UTC+8)

Meme Games WTF (WTF) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.