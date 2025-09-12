Daugiau apie MWH

Melania Wif Hat kaina (MWH)

Neįtraukta į sąrašą

1 MWH į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.10%1D
Melania Wif Hat (MWH) kainos grafikas realiu laiku
Melania Wif Hat (MWH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00001451
$ 0.00001451$ 0.00001451
24 val. žemiausia
$ 0.00001474
$ 0.00001474$ 0.00001474
24 val. aukščiausia

$ 0.00001451
$ 0.00001451$ 0.00001451

$ 0.00001474
$ 0.00001474$ 0.00001474

$ 0.0009922
$ 0.0009922$ 0.0009922

$ 0.00000915
$ 0.00000915$ 0.00000915

--

+1.19%

+10.25%

+10.25%

Melania Wif Hat (MWH) realiojo laiko kaina yra $0.00001468. Per pastarąsias 24 valandas MWH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001451 iki aukščiausios $ 0.00001474 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MWH kaina yra $ 0.0009922, o žemiausia – $ 0.00000915.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MWH per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Melania Wif Hat (MWH) rinkos informacija

$ 13.81K
$ 13.81K$ 13.81K

--
----

$ 13.81K
$ 13.81K$ 13.81K

940.38M
940.38M 940.38M

940,383,895.889143
940,383,895.889143 940,383,895.889143

Dabartinė Melania Wif Hat rinkos kapitalizacija yra $ 13.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MWH apyvartoje yra 940.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 940383895.889143. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.81K

Melania Wif Hat (MWH) kainos istorija USD

Šiandienos Melania Wif Hat kainos pokytis į USD: $ 0.
Melania Wif Hat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000024970.
Melania Wif Hat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000051227.
Melania Wif Hat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.19%
30 dienų$ +0.0000024970+17.01%
60 dienų$ +0.0000051227+34.90%
90 dienų$ 0--

Kas yra Melania Wif Hat (MWH)

Melania Wif Hat is a purely meme token and is intended to function as an expression of support for, and engagement with, the ideals and beliefs embodied by the symbol “$MWH" and the associated artwork, and is not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. melaniawifcoin.org is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

Melania Wif Hat (MWH) išteklius

Melania Wif Hat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Melania Wif Hat (MWH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Melania Wif Hat (MWH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Melania Wif Hat prognozes.

Peržiūrėkite Melania Wif Hat kainos prognozę dabar!

Melania Wif Hat (MWH) Tokenomika

Supratimas apie Melania Wif Hat (MWH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MWHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Melania Wif Hat (MWH)

Kiek Melania Wif Hat(MWH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MWH kaina USD valiuta yra 0.00001468USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MWH į USD kaina?
Dabartinė MWH kaina USD valiuta yra $ 0.00001468. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Melania Wif Hat rinkos kapitalizacija?
MWH rinkos kapitalizacija yra $ 13.81KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MWH apyvartoje?
MWH apyvartoje yra 940.38MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MWH kaina?
MWH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0009922USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MWH kaina?
MWH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000915USD.
Kokia yra MWH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MWH yra --USD.
Ar MWH kaina šiais metais kils?
MWH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MWH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.