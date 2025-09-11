Daugiau apie MEED

MEED Kainos informacija

MEED Oficiali svetainė

MEED Tokenomika

MEED Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Meeds DAO logotipas

Meeds DAO kaina (MEED)

Neįtraukta į sąrašą

1 MEED į USD – tiesioginė kaina:

$0.118903
$0.118903$0.118903
-1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Meeds DAO (MEED) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:15:59(UTC+8)

Meeds DAO (MEED) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.117804
$ 0.117804$ 0.117804
24 val. žemiausia
$ 0.122574
$ 0.122574$ 0.122574
24 val. aukščiausia

$ 0.117804
$ 0.117804$ 0.117804

$ 0.122574
$ 0.122574$ 0.122574

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 0.03155037
$ 0.03155037$ 0.03155037

+0.92%

-1.67%

-8.77%

-8.77%

Meeds DAO (MEED) realiojo laiko kaina yra $0.118887. Per pastarąsias 24 valandas MEED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.117804 iki aukščiausios $ 0.122574 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEED kaina yra $ 1.56, o žemiausia – $ 0.03155037.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEED per pastarąją valandą pasikeitė +0.92%, per 24 valandas – -1.67%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Meeds DAO (MEED) rinkos informacija

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

--
----

$ 2.71M
$ 2.71M$ 2.71M

20.45M
20.45M 20.45M

22,751,625.14166667
22,751,625.14166667 22,751,625.14166667

Dabartinė Meeds DAO rinkos kapitalizacija yra $ 2.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MEED apyvartoje yra 20.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 22751625.14166667. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.71M

Meeds DAO (MEED) kainos istorija USD

Šiandienos Meeds DAO kainos pokytis į USD: $ -0.0020219512921728.
Meeds DAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0963431952.
Meeds DAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0895777878.
Meeds DAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2904468677359065.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0020219512921728-1.67%
30 dienų$ -0.0963431952-81.03%
60 dienų$ -0.0895777878-75.34%
90 dienų$ -0.2904468677359065-70.95%

Kas yra Meeds DAO (MEED)

Promote employee recognition & happiness at work.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Meeds DAO (MEED) išteklius

Oficiali svetainė

Meeds DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Meeds DAO (MEED) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Meeds DAO (MEED) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Meeds DAO prognozes.

Peržiūrėkite Meeds DAO kainos prognozę dabar!

MEED į vietos valiutas

Meeds DAO (MEED) Tokenomika

Supratimas apie Meeds DAO (MEED) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEEDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Meeds DAO (MEED)

Kiek Meeds DAO(MEED) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MEED kaina USD valiuta yra 0.118887USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MEED į USD kaina?
Dabartinė MEED kaina USD valiuta yra $ 0.118887. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Meeds DAO rinkos kapitalizacija?
MEED rinkos kapitalizacija yra $ 2.43MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MEED apyvartoje?
MEED apyvartoje yra 20.45MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MEED kaina?
MEED pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.56USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MEED kaina?
MEED pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03155037USD.
Kokia yra MEED prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MEED yra --USD.
Ar MEED kaina šiais metais kils?
MEED šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MEED kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:15:59(UTC+8)

Meeds DAO (MEED) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.