Medibloc logotipas

Medibloc kaina (MED)

Neįtraukta į sąrašą

1 MED į USD – tiesioginė kaina:

$0.00539835
$0.00539835
-1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Medibloc (MED) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:15:50(UTC+8)

Medibloc (MED) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00538951
$ 0.00538951
24 val. žemiausia
$ 0.00549019
$ 0.00549019
24 val. aukščiausia

$ 0.00538951
$ 0.00538951

$ 0.00549019
$ 0.00549019

$ 0.351852
$ 0.351852

$ 0.00161437
$ 0.00161437

+0.13%

-1.56%

+3.02%

+3.02%

Medibloc (MED) realiojo laiko kaina yra $0.00540012. Per pastarąsias 24 valandas MED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00538951 iki aukščiausios $ 0.00549019 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MED kaina yra $ 0.351852, o žemiausia – $ 0.00161437.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MED per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -1.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Medibloc (MED) rinkos informacija

$ 54.43M
$ 54.43M

--
--

$ 58.70M
$ 58.70M

10.08B
10.08B

10,870,532,647.0
10,870,532,647.0

Dabartinė Medibloc rinkos kapitalizacija yra $ 54.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MED apyvartoje yra 10.08B vienetų, o bendras kiekis siekia 10870532647.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 58.70M

Medibloc (MED) kainos istorija USD

Šiandienos Medibloc kainos pokytis į USD: $ 0.
Medibloc 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003381457.
Medibloc 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006250719.
Medibloc 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001172645851807857.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.56%
30 dienų$ -0.0003381457-6.26%
60 dienų$ -0.0006250719-11.57%
90 dienų$ -0.001172645851807857-17.84%

Kas yra Medibloc (MED)

MediBloc’s healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever.

Medibloc (MED) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Medibloc kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Medibloc (MED) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Medibloc (MED) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Medibloc prognozes.

Peržiūrėkite Medibloc kainos prognozę dabar!

MED į vietos valiutas

Medibloc (MED) Tokenomika

Supratimas apie Medibloc (MED) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Medibloc (MED)

Kiek Medibloc(MED) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MED kaina USD valiuta yra 0.00540012USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MED į USD kaina?
Dabartinė MED kaina USD valiuta yra $ 0.00540012. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Medibloc rinkos kapitalizacija?
MED rinkos kapitalizacija yra $ 54.43MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MED apyvartoje?
MED apyvartoje yra 10.08BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MED kaina?
MED pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.351852USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MED kaina?
MED pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00161437USD.
Kokia yra MED prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MED yra --USD.
Ar MED kaina šiais metais kils?
MED šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MED kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.