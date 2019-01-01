Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Tokenomika

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMechazilla for Scale (MECHAZILLA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Informacija

MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies.

Backed by Elon Musk and the Doge team, let’s make the government efficient again!

  • 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla!
  • Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people.
  • LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation.

Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power,

Oficiali svetainė:
https://pump.fun/coin/9MT9TEqxJQcSYjzBhXJzQvQa7rvjPLN7FyamYvZpump

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 17.29K
$ 17.29K$ 17.29K
Bendra pasiūla:
$ 998.23M
$ 998.23M$ 998.23M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 998.23M
$ 998.23M$ 998.23M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 17.29K
$ 17.29K$ 17.29K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00241121
$ 0.00241121$ 0.00241121
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MECHAZILLA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MECHAZILLA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MECHAZILLA tokenomiką, galite peržiūrėti MECHAZILLA tokeno kainą realiuoju laiku!

MECHAZILLA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MECHAZILLA? Mūsų MECHAZILLA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.