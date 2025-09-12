Daugiau apie MEAN

Mean DAO kaina (MEAN)

1 MEAN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00013776
$0.00013776$0.00013776
+0.10%1D
USD
Mean DAO (MEAN) kainos grafikas realiu laiku
Mean DAO (MEAN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.69
$ 3.69$ 3.69

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.14%

-6.09%

-6.09%

Mean DAO (MEAN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MEAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEAN kaina yra $ 3.69, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEAN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.14%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mean DAO (MEAN) rinkos informacija

$ 26.98K
$ 26.98K$ 26.98K

--
----

$ 28.93K
$ 28.93K$ 28.93K

195.82M
195.82M 195.82M

210,000,000.0
210,000,000.0 210,000,000.0

Dabartinė Mean DAO rinkos kapitalizacija yra $ 26.98K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MEAN apyvartoje yra 195.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 210000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.93K

Mean DAO (MEAN) kainos istorija USD

Šiandienos Mean DAO kainos pokytis į USD: $ 0.
Mean DAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Mean DAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Mean DAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.14%
30 dienų$ 0-6.63%
60 dienų$ 0-16.52%
90 dienų$ 0--

Kas yra Mean DAO (MEAN)

MEAN is the governance token of the Mean DAO. It allows those who hold it to vote on changes to the Mean DAO Protocols and Roadmap, as well as share part of the profits generated by the DAO.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Mean DAO (MEAN) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Mean DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mean DAO (MEAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mean DAO (MEAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mean DAO prognozes.

Peržiūrėkite Mean DAO kainos prognozę dabar!

MEAN į vietos valiutas

Mean DAO (MEAN) Tokenomika

Supratimas apie Mean DAO (MEAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEANišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mean DAO (MEAN)

Kiek Mean DAO(MEAN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MEAN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MEAN į USD kaina?
Dabartinė MEAN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mean DAO rinkos kapitalizacija?
MEAN rinkos kapitalizacija yra $ 26.98KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MEAN apyvartoje?
MEAN apyvartoje yra 195.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MEAN kaina?
MEAN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.69USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MEAN kaina?
MEAN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MEAN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MEAN yra --USD.
Ar MEAN kaina šiais metais kils?
MEAN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MEAN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.