MeAI logotipas

MeAI kaina (MEAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 MEAI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.10%1D
USD
MeAI (MEAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:46:24(UTC+8)

MeAI (MEAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01372413
$ 0.01372413$ 0.01372413

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.11%

-4.09%

-4.09%

MeAI (MEAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MEAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEAI kaina yra $ 0.01372413, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEAI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MeAI (MEAI) rinkos informacija

$ 23.66K
$ 23.66K$ 23.66K

--
----

$ 94.38K
$ 94.38K$ 94.38K

238.27M
238.27M 238.27M

950,503,714.1692463
950,503,714.1692463 950,503,714.1692463

Dabartinė MeAI rinkos kapitalizacija yra $ 23.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MEAI apyvartoje yra 238.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 950503714.1692463. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 94.38K

MeAI (MEAI) kainos istorija USD

Šiandienos MeAI kainos pokytis į USD: $ 0.
MeAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MeAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MeAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.11%
30 dienų$ 0-8.90%
60 dienų$ 0-21.68%
90 dienų$ 0--

Kas yra MeAI (MEAI)

MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth. At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before. Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life. MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience.

MeAI (MEAI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

MeAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MeAI (MEAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MeAI (MEAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MeAI prognozes.

Peržiūrėkite MeAI kainos prognozę dabar!

MEAI į vietos valiutas

MeAI (MEAI) Tokenomika

Supratimas apie MeAI (MEAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MeAI (MEAI)

Kiek MeAI(MEAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MEAI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MEAI į USD kaina?
Dabartinė MEAI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MeAI rinkos kapitalizacija?
MEAI rinkos kapitalizacija yra $ 23.66KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MEAI apyvartoje?
MEAI apyvartoje yra 238.27MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MEAI kaina?
MEAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01372413USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MEAI kaina?
MEAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MEAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MEAI yra --USD.
Ar MEAI kaina šiais metais kils?
MEAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MEAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:46:24(UTC+8)

