Mead (MEAD) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMead (MEAD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Mead (MEAD) Informacija

Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to:

Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub

Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions

Participate in network security while maintaining asset exposure

​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through:

Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more

Oficiali svetainė:
https://rootsfi.com/

Mead (MEAD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Mead (MEAD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 113.55K
Bendra pasiūla:
$ 112.23K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 112.23K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 113.55K
Visų laikų rekordas:
$ 1.53
Visų laikų minimumas:
$ 1.002
Dabartinė kaina:
$ 1.012
Mead (MEAD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Mead (MEAD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MEAD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MEAD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MEAD tokenomiką, galite peržiūrėti MEAD tokeno kainą realiuoju laiku!

MEAD kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MEAD? Mūsų MEAD kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.