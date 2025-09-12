Daugiau apie MCP

MCP AI logotipas

MCP AI kaina (MCP)

Neįtraukta į sąrašą

1 MCP į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.60%1D
USD
MCP AI (MCP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:46:14(UTC+8)

MCP AI (MCP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

+3.68%

+23.44%

+23.44%

MCP AI (MCP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MCP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MCP kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MCP per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +3.68%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MCP AI (MCP) rinkos informacija

$ 7.90K
$ 7.90K$ 7.90K

--
----

$ 7.90K
$ 7.90K$ 7.90K

99,944.41T
99,944.41T 99,944.41T

9.99444119423274e+16
9.99444119423274e+16 9.99444119423274e+16

Dabartinė MCP AI rinkos kapitalizacija yra $ 7.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MCP apyvartoje yra 99,944.41T vienetų, o bendras kiekis siekia 9.99444119423274e+16. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.90K

MCP AI (MCP) kainos istorija USD

Šiandienos MCP AI kainos pokytis į USD: $ 0.
MCP AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MCP AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MCP AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.68%
30 dienų$ 0-2.57%
60 dienų$ 0+9.64%
90 dienų$ 0--

Kas yra MCP AI (MCP)

MCP AI is an open-source protocol that simplifies how AI models interact with external data and tools. Known as the "USB-C of AI," it enables seamless, real-time data access and task execution through a unified interface. From coding to enterprise solutions, MCP supports diverse applications with a growing ecosystem of community tools. it’s set to redefine AI integration.Simplifying AI, amplifying possibilities. $MCP

MCP AI (MCP) išteklius

Oficiali svetainė

MCP AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MCP AI (MCP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MCP AI (MCP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MCP AI prognozes.

Peržiūrėkite MCP AI kainos prognozę dabar!

MCP į vietos valiutas

MCP AI (MCP) Tokenomika

Supratimas apie MCP AI (MCP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MCPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MCP AI (MCP)

Kiek MCP AI(MCP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MCP kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MCP į USD kaina?
Dabartinė MCP kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MCP AI rinkos kapitalizacija?
MCP rinkos kapitalizacija yra $ 7.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MCP apyvartoje?
MCP apyvartoje yra 99,944.41TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MCP kaina?
MCP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MCP kaina?
MCP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MCP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MCP yra --USD.
Ar MCP kaina šiais metais kils?
MCP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MCP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:46:14(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.