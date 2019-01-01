McLaren F1 Fan Token (MCL) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMcLaren F1 Fan Token (MCL), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
McLaren F1 Fan Token (MCL) Informacija

The McLaren F1 Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences.

Blockchain Framework: The McLaren F1 Token is built on Bitcichain as a native BRC-20 Token. This provides fans with a wide range of token functions with greater accessibility and lower costs.

Oficiali svetainė:
https://www.bitci.com/en/projects/MCL

McLaren F1 Fan Token (MCL) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius McLaren F1 Fan Token (MCL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 312.14K
Bendra pasiūla:
$ 38.69M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 38.69M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 312.14K
Visų laikų rekordas:
$ 0.475635
Visų laikų minimumas:
$ 0.00241372
Dabartinė kaina:
$ 0.00806746
McLaren F1 Fan Token (MCL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti McLaren F1 Fan Token (MCL) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MCL tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MCL tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MCL tokenomiką, galite peržiūrėti MCL tokeno kainą realiuoju laiku!

MCL kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MCL? Mūsų MCL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

