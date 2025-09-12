Daugiau apie MZC

Maza kaina (MZC)

1 MZC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00100328
$0.00100328
-2.50%1D
Maza (MZC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:47:31(UTC+8)

Maza (MZC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
$ 0.00116621
$ 0.00116621
24 val. aukščiausia

$ 0.00116621
$ 0.00116621$ 0.00116621

$ 0.0834
$ 0.0834$ 0.0834

+0.13%

-2.53%

-8.80%

-8.80%

Maza (MZC) realiojo laiko kaina yra $0.00100328. Per pastarąsias 24 valandas MZC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0.00116621 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MZC kaina yra $ 0.0834, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MZC per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -2.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Maza (MZC) rinkos informacija

$ 2.37M
$ 2.37M

$ 2.43M
$ 2.43M

2.36B
2.36B

2,419,200,000.0
2,419,200,000.0

Dabartinė Maza rinkos kapitalizacija yra $ 2.37M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MZC apyvartoje yra 2.36B vienetų, o bendras kiekis siekia 2419200000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.43M

Maza (MZC) kainos istorija USD

Šiandienos Maza kainos pokytis į USD: $ 0.
Maza 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001024959.
Maza 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0040737156.
Maza 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00055770973607433433.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.53%
30 dienų$ -0.0001024959-10.21%
60 dienų$ +0.0040737156+406.04%
90 dienų$ +0.00055770973607433433+125.17%

Kas yra Maza (MZC)

Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014.

Maza (MZC) išteklius

Oficiali svetainė

Maza kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Maza (MZC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Maza (MZC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Maza prognozes.

Peržiūrėkite Maza kainos prognozę dabar!

MZC į vietos valiutas

Maza (MZC) Tokenomika

Supratimas apie Maza (MZC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MZCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Maza (MZC)

Kiek Maza(MZC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MZC kaina USD valiuta yra 0.00100328USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MZC į USD kaina?
Dabartinė MZC kaina USD valiuta yra $ 0.00100328. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Maza rinkos kapitalizacija?
MZC rinkos kapitalizacija yra $ 2.37MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MZC apyvartoje?
MZC apyvartoje yra 2.36BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MZC kaina?
MZC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0834USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MZC kaina?
MZC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MZC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MZC yra --USD.
Ar MZC kaina šiais metais kils?
MZC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MZC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Maza (MZC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

