Marutaro (MARU) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMarutaro (MARU), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Marutaro (MARU) Informacija

Marutaro is one of the most beloved and famous Shiba Inu dogs on the internet, known for his cheerful demeanor, photogenic appearance, and massive social media presence. He hails from Japan and gained fame primarily through Twitter and Instagram, where his owner regularly shares adorable photos and videos of him in various settings and costumes. With millions of followers, Marutaro has become a symbol of the Shiba Inu breed’s charm and the internet’s fascination with wholesome, meme-worthy animal content.

Oficiali svetainė:
https://marueth.xyz/

Marutaro (MARU) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Marutaro (MARU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 96.69K
$ 96.69K
Bendra pasiūla:
$ 420.69M
$ 420.69M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 420.69M
$ 420.69M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 96.69K
$ 96.69K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00334656
$ 0.00334656
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00022982
$ 0.00022982

Marutaro (MARU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Marutaro (MARU) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MARU tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MARU tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MARU tokenomiką, galite peržiūrėti MARU tokeno kainą realiuoju laiku!

MARU kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MARU? Mūsų MARU kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.