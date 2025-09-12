Daugiau apie MVTT10F

MarketVector Token Terminal Fundamental Index logotipas

MarketVector Token Terminal Fundamental Index kaina (MVTT10F)

Neįtraukta į sąrašą

1 MVTT10F į USD – tiesioginė kaina:

$0.050665
$0.050665$0.050665
+0.90%1D
mexc
USD
MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:01:50(UTC+8)

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04952089
$ 0.04952089$ 0.04952089
24 val. žemiausia
$ 0.051003
$ 0.051003$ 0.051003
24 val. aukščiausia

$ 0.04952089
$ 0.04952089$ 0.04952089

$ 0.051003
$ 0.051003$ 0.051003

$ 0.054454
$ 0.054454$ 0.054454

$ 0.02518208
$ 0.02518208$ 0.02518208

+0.27%

+0.97%

+4.49%

+4.49%

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) realiojo laiko kaina yra $0.050665. Per pastarąsias 24 valandas MVTT10F svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04952089 iki aukščiausios $ 0.051003 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MVTT10F kaina yra $ 0.054454, o žemiausia – $ 0.02518208.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MVTT10F per pastarąją valandą pasikeitė +0.27%, per 24 valandas – +0.97%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) rinkos informacija

$ 430.90K
$ 430.90K$ 430.90K

--
----

$ 430.90K
$ 430.90K$ 430.90K

8.50M
8.50M 8.50M

8,502,907.024580434
8,502,907.024580434 8,502,907.024580434

Dabartinė MarketVector Token Terminal Fundamental Index rinkos kapitalizacija yra $ 430.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MVTT10F apyvartoje yra 8.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 8502907.024580434. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 430.90K

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) kainos istorija USD

Šiandienos MarketVector Token Terminal Fundamental Index kainos pokytis į USD: $ +0.00048763.
MarketVector Token Terminal Fundamental Index 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002410792.
MarketVector Token Terminal Fundamental Index 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0121921522.
MarketVector Token Terminal Fundamental Index 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.01420378578677505.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00048763+0.97%
30 dienų$ -0.0002410792-0.47%
60 dienų$ +0.0121921522+24.06%
90 dienų$ +0.01420378578677505+38.96%

Kas yra MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) išteklius

Oficiali svetainė

MarketVector Token Terminal Fundamental Index kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MarketVector Token Terminal Fundamental Index prognozes.

Peržiūrėkite MarketVector Token Terminal Fundamental Index kainos prognozę dabar!

MVTT10F į vietos valiutas

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Tokenomika

Supratimas apie MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MVTT10Fišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

Kiek MarketVector Token Terminal Fundamental Index(MVTT10F) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MVTT10F kaina USD valiuta yra 0.050665USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MVTT10F į USD kaina?
Dabartinė MVTT10F kaina USD valiuta yra $ 0.050665. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MarketVector Token Terminal Fundamental Index rinkos kapitalizacija?
MVTT10F rinkos kapitalizacija yra $ 430.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MVTT10F apyvartoje?
MVTT10F apyvartoje yra 8.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MVTT10F kaina?
MVTT10F pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.054454USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MVTT10F kaina?
MVTT10F pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02518208USD.
Kokia yra MVTT10F prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MVTT10F yra --USD.
Ar MVTT10F kaina šiais metais kils?
MVTT10F šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MVTT10F kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.