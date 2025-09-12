MarketVector Digital Assets 25 Index kaina (MVDA25)
MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) realiojo laiko kaina yra $2.55. Per pastarąsias 24 valandas MVDA25 svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.49 iki aukščiausios $ 2.54 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MVDA25 kaina yra $ 2.69, o žemiausia – $ 1.2.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MVDA25 per pastarąją valandą pasikeitė +0.79%, per 24 valandas – +2.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MarketVector Digital Assets 25 Index rinkos kapitalizacija yra $ 15.39K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MVDA25 apyvartoje yra 6.04K vienetų, o bendras kiekis siekia 6040.276991241481. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.39K
Šiandienos MarketVector Digital Assets 25 Index kainos pokytis į USD: $ +0.050458.
MarketVector Digital Assets 25 Index 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0791152800.
MarketVector Digital Assets 25 Index 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.0344605400.
MarketVector Digital Assets 25 Index 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.9405434752208328.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.050458
|+2.02%
|30 dienų
|$ -0.0791152800
|-3.10%
|60 dienų
|$ +1.0344605400
|+40.57%
|90 dienų
|$ +0.9405434752208328
|+58.44%
The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
