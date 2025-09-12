Daugiau apie MMPRO

Market Making Pro kaina (MMPRO)

Neįtraukta į sąrašą

1 MMPRO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00395384
-4.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Market Making Pro (MMPRO) kainos grafikas realiu laiku
Market Making Pro (MMPRO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00395207
24 val. žemiausia
$ 0.00416537
24 val. aukščiausia

$ 0.00395207
$ 0.00416537
$ 0.824202
$ 0.00298409
+0.04%

-4.94%

-12.05%

-12.05%

Market Making Pro (MMPRO) realiojo laiko kaina yra $0.00395454. Per pastarąsias 24 valandas MMPRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00395207 iki aukščiausios $ 0.00416537 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MMPRO kaina yra $ 0.824202, o žemiausia – $ 0.00298409.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MMPRO per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – -4.94%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Market Making Pro (MMPRO) rinkos informacija

$ 364.12K
--
$ 395.43K
92.08M
100,000,000.0
Dabartinė Market Making Pro rinkos kapitalizacija yra $ 364.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MMPRO apyvartoje yra 92.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 395.43K

Market Making Pro (MMPRO) kainos istorija USD

Šiandienos Market Making Pro kainos pokytis į USD: $ -0.000205826066075455.
Market Making Pro 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004987758.
Market Making Pro 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001882463.
Market Making Pro 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000779820590128558.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000205826066075455-4.94%
30 dienų$ +0.0004987758+12.61%
60 dienų$ -0.0001882463-4.76%
90 dienų$ -0.000779820590128558-16.47%

Kas yra Market Making Pro (MMPRO)

MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Market Making Pro (MMPRO) išteklius

Oficiali svetainė

Market Making Pro kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Market Making Pro (MMPRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Market Making Pro (MMPRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Market Making Pro prognozes.

Peržiūrėkite Market Making Pro kainos prognozę dabar!

MMPRO į vietos valiutas

Market Making Pro (MMPRO) Tokenomika

Supratimas apie Market Making Pro (MMPRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MMPROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Market Making Pro (MMPRO)

Kiek Market Making Pro(MMPRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MMPRO kaina USD valiuta yra 0.00395454USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MMPRO į USD kaina?
Dabartinė MMPRO kaina USD valiuta yra $ 0.00395454. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Market Making Pro rinkos kapitalizacija?
MMPRO rinkos kapitalizacija yra $ 364.12KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MMPRO apyvartoje?
MMPRO apyvartoje yra 92.08MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MMPRO kaina?
MMPRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.824202USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MMPRO kaina?
MMPRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00298409USD.
Kokia yra MMPRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MMPRO yra --USD.
Ar MMPRO kaina šiais metais kils?
MMPRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MMPRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.