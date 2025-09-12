Daugiau apie MARKET

Market fun (MARKET) kainos grafikas realiu laiku
Market fun (MARKET) kainos informacija (USD)

Market fun (MARKET) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MARKET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MARKET kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MARKET per pastarąją valandą pasikeitė +1.09%, per 24 valandas – +2.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Market fun (MARKET) rinkos informacija

$ 79.96K
$ 79.96K$ 79.96K

--
----

$ 79.96K
$ 79.96K$ 79.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Market fun rinkos kapitalizacija yra $ 79.96K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MARKET apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 79.96K

Market fun (MARKET) kainos istorija USD

Šiandienos Market fun kainos pokytis į USD: $ 0.
Market fun 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Market fun 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Market fun 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.31%
30 dienų$ 0-28.71%
60 dienų$ 0-56.68%
90 dienų$ 0--

Kas yra Market fun (MARKET)

Market.fun makes creating community-driven memecoins a breeze Market.fun is a memecoin launch that makes launching memecoin projects simple. Leveraging the fast transactions, lower transaction costs, and robust security of the Solana blockchain, Market.fun allows users to deploy memecoins and make them tradable in minutes, without coding. Using the bonding mechanism, our platform allows projects to launch instantly and automatically add LP once the coin reaches $69,000 MC.

Market fun (MARKET) išteklius

Market fun kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Market fun (MARKET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Market fun (MARKET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Market fun prognozes.

Peržiūrėkite Market fun kainos prognozę dabar!

MARKET į vietos valiutas

Market fun (MARKET) Tokenomika

Supratimas apie Market fun (MARKET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MARKETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Market fun (MARKET)

Kiek Market fun(MARKET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MARKET kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MARKET į USD kaina?
Dabartinė MARKET kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Market fun rinkos kapitalizacija?
MARKET rinkos kapitalizacija yra $ 79.96KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MARKET apyvartoje?
MARKET apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MARKET kaina?
MARKET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MARKET kaina?
MARKET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MARKET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MARKET yra --USD.
Ar MARKET kaina šiais metais kils?
MARKET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MARKET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.