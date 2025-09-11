Daugiau apie METH

Mantle Staked Ether logotipas

Mantle Staked Ether kaina (METH)

Neįtraukta į sąrašą

1 METH į USD – tiesioginė kaina:

$4,744.81
$4,744.81$4,744.81
+1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
USD
Mantle Staked Ether (METH) kainos grafikas realiu laiku
Mantle Staked Ether (METH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4,610.22
$ 4,610.22$ 4,610.22
24 val. žemiausia
$ 4,800.83
$ 4,800.83$ 4,800.83
24 val. aukščiausia

$ 4,610.22
$ 4,610.22$ 4,610.22

$ 4,800.83
$ 4,800.83$ 4,800.83

$ 5,312.55
$ 5,312.55$ 5,312.55

$ 1,485.62
$ 1,485.62$ 1,485.62

+0.53%

+1.79%

+0.50%

+0.50%

Mantle Staked Ether (METH) realiojo laiko kaina yra $4,750.62. Per pastarąsias 24 valandas METH svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,610.22 iki aukščiausios $ 4,800.83 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia METH kaina yra $ 5,312.55, o žemiausia – $ 1,485.62.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, METH per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – +1.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mantle Staked Ether (METH) rinkos informacija

$ 1.27B
$ 1.27B$ 1.27B

--
----

$ 1.27B
$ 1.27B$ 1.27B

267.72K
267.72K 267.72K

267,720.6319869222
267,720.6319869222 267,720.6319869222

Dabartinė Mantle Staked Ether rinkos kapitalizacija yra $ 1.27B, o 24 valandų prekybos apimtis – --. METH apyvartoje yra 267.72K vienetų, o bendras kiekis siekia 267720.6319869222. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.27B

Mantle Staked Ether (METH) kainos istorija USD

Šiandienos Mantle Staked Ether kainos pokytis į USD: $ +83.7.
Mantle Staked Ether 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +167.9937997500.
Mantle Staked Ether 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,344.2756247260.
Mantle Staked Ether 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,028.5324448828215.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +83.7+1.79%
30 dienų$ +167.9937997500+3.54%
60 dienų$ +2,344.2756247260+49.35%
90 dienų$ +2,028.5324448828215+74.52%

Kas yra Mantle Staked Ether (METH)

Mantle Liquid Staking Protocol (LSP) is a permissionless, non-custodial ETH liquid staking protocol deployed on Ethereum L1 and governed by Mantle. Mantle Staked Ether (mETH) serves as the value-accumulating receipt token.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Mantle Staked Ether (METH) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Mantle Staked Ether kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mantle Staked Ether (METH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mantle Staked Ether (METH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mantle Staked Ether prognozes.

Peržiūrėkite Mantle Staked Ether kainos prognozę dabar!

METH į vietos valiutas

Mantle Staked Ether (METH) Tokenomika

Supratimas apie Mantle Staked Ether (METH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie METHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mantle Staked Ether (METH)

Kiek Mantle Staked Ether(METH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė METH kaina USD valiuta yra 4,750.62USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė METH į USD kaina?
Dabartinė METH kaina USD valiuta yra $ 4,750.62. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mantle Staked Ether rinkos kapitalizacija?
METH rinkos kapitalizacija yra $ 1.27BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra METH apyvartoje?
METH apyvartoje yra 267.72KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) METH kaina?
METH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5,312.55USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) METH kaina?
METH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1,485.62USD.
Kokia yra METH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis METH yra --USD.
Ar METH kaina šiais metais kils?
METH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite METH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.