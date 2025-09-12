MangoMan Intelligent kaina (MMIT)
MangoMan Intelligent (MMIT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MMIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MMIT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MMIT per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – +56.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +80.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MangoMan Intelligent rinkos kapitalizacija yra $ 101.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MMIT apyvartoje yra 182.17T vienetų, o bendras kiekis siekia 2.099201999999979e+15. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.17M
Šiandienos MangoMan Intelligent kainos pokytis į USD: $ 0.
MangoMan Intelligent 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MangoMan Intelligent 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MangoMan Intelligent 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+56.93%
|30 dienų
|$ 0
|+109.52%
|60 dienų
|$ 0
|+76.71%
|90 dienų
|$ 0
|--
MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users’ convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum. Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space. Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction.
