MANE kaina (MANE)
-0.29%
-0.39%
+4.89%
+4.89%
MANE (MANE) realiojo laiko kaina yra $0.0010965. Per pastarąsias 24 valandas MANE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00109491 iki aukščiausios $ 0.00110267 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MANE kaina yra $ 0.05008, o žemiausia – $ 0.0006146.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MANE per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – -0.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MANE rinkos kapitalizacija yra $ 35.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MANE apyvartoje yra 31.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 31963240.054343976. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.03K
Šiandienos MANE kainos pokytis į USD: $ 0.
MANE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001039306.
MANE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009023269.
MANE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.006352919218839515.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.39%
|30 dienų
|$ +0.0001039306
|+9.48%
|60 dienų
|$ -0.0009023269
|-82.29%
|90 dienų
|$ -0.006352919218839515
|-85.28%
$MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature.
Supratimas apie MANE (MANE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MANEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
