MANE kaina (MANE)

Neįtraukta į sąrašą

1 MANE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00109724
$0.00109724$0.00109724
-0.30%1D
USD
MANE (MANE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:14:10(UTC+8)

MANE (MANE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00109491
$ 0.00109491$ 0.00109491
24 val. žemiausia
$ 0.00110267
$ 0.00110267$ 0.00110267
24 val. aukščiausia

$ 0.00109491
$ 0.00109491$ 0.00109491

$ 0.00110267
$ 0.00110267$ 0.00110267

$ 0.05008
$ 0.05008$ 0.05008

$ 0.0006146
$ 0.0006146$ 0.0006146

-0.29%

-0.39%

+4.89%

+4.89%

MANE (MANE) realiojo laiko kaina yra $0.0010965. Per pastarąsias 24 valandas MANE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00109491 iki aukščiausios $ 0.00110267 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MANE kaina yra $ 0.05008, o žemiausia – $ 0.0006146.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MANE per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – -0.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MANE (MANE) rinkos informacija

$ 35.03K
$ 35.03K$ 35.03K

--
----

$ 35.03K
$ 35.03K$ 35.03K

31.96M
31.96M 31.96M

31,963,240.054343976
31,963,240.054343976 31,963,240.054343976

Dabartinė MANE rinkos kapitalizacija yra $ 35.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MANE apyvartoje yra 31.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 31963240.054343976. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.03K

MANE (MANE) kainos istorija USD

Šiandienos MANE kainos pokytis į USD: $ 0.
MANE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001039306.
MANE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009023269.
MANE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.006352919218839515.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.39%
30 dienų$ +0.0001039306+9.48%
60 dienų$ -0.0009023269-82.29%
90 dienų$ -0.006352919218839515-85.28%

Kas yra MANE (MANE)

$MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature.

MANE (MANE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

MANE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MANE (MANE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MANE (MANE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MANE prognozes.

Peržiūrėkite MANE kainos prognozę dabar!

MANE į vietos valiutas

MANE (MANE) Tokenomika

Supratimas apie MANE (MANE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MANEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MANE (MANE)

Kiek MANE(MANE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MANE kaina USD valiuta yra 0.0010965USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MANE į USD kaina?
Dabartinė MANE kaina USD valiuta yra $ 0.0010965. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MANE rinkos kapitalizacija?
MANE rinkos kapitalizacija yra $ 35.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MANE apyvartoje?
MANE apyvartoje yra 31.96MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MANE kaina?
MANE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05008USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MANE kaina?
MANE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0006146USD.
Kokia yra MANE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MANE yra --USD.
Ar MANE kaina šiais metais kils?
MANE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MANE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:14:10(UTC+8)

